Petites histoires, grande Histoire Médiathèque Saulnières Le Mans
Petites histoires, grande Histoire Médiathèque Saulnières Le Mans mercredi 25 mars 2026.
Petites histoires, grande Histoire
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 16:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Lecture
Merveilles médiévales Histoires vraies et contes fantastiques
Lorsqu’un livre des médiathèques rencontre une œuvre des Musées, que peuvent-ils bien se raconter ?
Un rendez-vous original proposé par le réseau des médiathèques et les musées du Mans
Gratuit, sur inscription au 02.43.14.55.20
15h Saulnières
À partir de 8 ans .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Petites histoires, grande Histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72