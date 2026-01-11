Petites histoires, grande Histoire Médiathèque L’espal Le Mans

Petites histoires, grande Histoire

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Lecture

Merveilles médiévales Histoires vraies et contes fantastiques

Lorsqu’un livre des médiathèques rencontre une œuvre des Musées, que peuvent-ils bien se raconter ?

Un rendez-vous original proposé par le réseau des médiathèques et les musées du Mans

Gratuit, sur inscription au 02.43.47.39.97

15h L’espal

À partir de 8 ans .

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Petites histoires, grande Histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72