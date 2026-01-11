Petites histoires, grande Histoire Médiathèque L’espal Le Mans

Petites histoires, grande Histoire

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08 16:00:00

2026-04-08

Lecture
Merveilles médiévales Histoires vraies et contes fantastiques
Lorsqu’un livre des médiathèques rencontre une œuvre des Musées, que peuvent-ils bien se raconter ?
Un rendez-vous original proposé par le réseau des médiathèques et les musées du Mans
Gratuit, sur inscription au 02.43.47.39.97

15h L’espal
À partir de 8 ans   .

