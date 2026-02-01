Petites histoires légendaires Les Baux-de-Provence

Petites histoires légendaires

Du 20/02 au 27/02/2026 tous les jours à partir de 14h.

20, 21, 22, 26, 27 février à 14h. Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-20

Un comédien vous transporte dans l’histoire du site, dans un lieu insolite du château des Baux-de-Provence

Un archiviste érudit vous raconte les mémoires oubliées des pierres et des lieux alentours.

Un voyage dans le temps, entre rêveries et aventures mythiques au cœur d’une Provence secrète… .

Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

An actor takes you back in time to an unusual part of the Château des Baux-de-Provence

