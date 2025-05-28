Petites histoires pour petites oreilles Kaysersberg Vignoble
Petites histoires pour petites oreilles Kaysersberg Vignoble mercredi 26 novembre 2025.
Petites histoires pour petites oreilles
2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Lecture de livres, de kamishibaÏs et de tapis à histoires pour les enfants dès l’âge de 1 an et jusqu’à l’âge de 4 ans.
Faites découvrir à vos enfants le bonheur de la lecture avec nos albums, tapis d’histoires et kamishibaïs.
2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr
English :
Reading books, kamishibais and story mats for children from age 1 to 4.
German :
Vorlesen von Büchern, Kamishibaïs und Geschichtenteppichen für Kinder ab 1 Jahr bis 4 Jahren.
Italiano :
Libri di lettura, kamishibais e tappeti narrativi per bambini da 1 a 4 anni.
Espanol :
Libros de lectura, kamishibais y alfombras de cuentos para niños de 1 a 4 años.
