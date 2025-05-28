Petites histoires pour petites oreilles

2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 10:30:00

2025-11-26

Lecture de livres, de kamishibaÏs et de tapis à histoires pour les enfants dès l’âge de 1 an et jusqu’à l’âge de 4 ans.

Faites découvrir à vos enfants le bonheur de la lecture avec nos albums, tapis d’histoires et kamishibaïs.

De 1 an à 4 ans. 0 .

2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

English :

Reading books, kamishibais and story mats for children from age 1 to 4.

German :

Vorlesen von Büchern, Kamishibaïs und Geschichtenteppichen für Kinder ab 1 Jahr bis 4 Jahren.

Italiano :

Libri di lettura, kamishibais e tappeti narrativi per bambini da 1 a 4 anni.

Espanol :

Libros de lectura, kamishibais y alfombras de cuentos para niños de 1 a 4 años.

L’événement Petites histoires pour petites oreilles Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg