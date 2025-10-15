Petites histoires pour se faire peur La Source Le Bouscat

Petites histoires pour se faire peur La Source Le Bouscat mercredi 15 octobre 2025.

Petites histoires pour se faire peur Mercredi 15 octobre, 11h00 La Source Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T11:00:00 – 2025-10-15T12:00:00

Fin : 2025-10-15T11:00:00 – 2025-10-15T12:00:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Viens jouer à te faire peur avec les histoires concoctées par les bibliothécaires