Petites lectures du Grand Chêne Sorcières ! Médiathèque du Grand Chêne Arzano

Médiathèque du Grand Chêne 2 Place de la Mairie Arzano Finistère

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

2025-10-29

Lectures d’albums sur le thème des sorcières.

Venez déguisés !

A partir de 4 ans.

Réservation souhaitée par mail ou téléphone .

Médiathèque du Grand Chêne 2 Place de la Mairie Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94

