Petites lectures ludiques, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Petites lectures ludiques Mardi 24 mars, 17h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T17:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-24T17:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:30:00+01:00

Ces lectures ludiques, spécialement adaptées aux 0-3 ans, permettent de renforcer les liens affectifs tout en stimulant le langage et la créativité.

Que ce soit pour explorer de nouvelles histoires ou revivre les contes qui vous ont marqué, chaque livre devient une passerelle pour s’amuser, rêver et grandir ensemble.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Venez lire avec Isabelle votre album préféré, votre coup de cœur, votre livre d’enfance. lecture jeunesse

Petites lectures ludiques @ Ville de Saint-Médard-en-Jalles