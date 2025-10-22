Petites lectures Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Petites lectures Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles mercredi 22 octobre 2025.

Petites lectures Mercredi 22 octobre, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Sur inscription, à partir du 2 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T10:30:00 – 2025-10-22T11:00:00

Fin : 2025-10-22T10:30:00 – 2025-10-22T11:00:00

Iris, Isabelle et Thibaut invitent les p’tites oreilles à un temps de lecture.

Au gré de leurs fantaisies et de leurs coups de cœur, ils feront découvrir à vos enfants des nouveautés, pépites ou autres trésors d’enfance !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Le temps d’une pause, venez partager un moment lecture avec vos enfants à la médiathèque Senghor de Saint-Médard-en-Jalles lecture jeunesse

Petites lectures @Saint-Médard-en-Jalles