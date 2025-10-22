Petites lectures Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles
Petites lectures Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles mercredi 22 octobre 2025.
Sur inscription, à partir du 2 septembre
Iris, Isabelle et Thibaut invitent les p’tites oreilles à un temps de lecture.
Au gré de leurs fantaisies et de leurs coups de cœur, ils feront découvrir à vos enfants des nouveautés, pépites ou autres trésors d’enfance !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le temps d’une pause, venez partager un moment lecture avec vos enfants à la médiathèque Senghor de Saint-Médard-en-Jalles lecture jeunesse
Petites lectures @Saint-Médard-en-Jalles