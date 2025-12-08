Petites mains bouquinent à la médiathèque Étel
Médiathèque Étel Morbihan
14 janvier 2026 10:00:00
fin : 2026-01-14
2026-01-14
La prochaine séance des petites mains bouquinent aura lieu le mercredi 14 janvier à 10h sur le thème de l’Afrique. Les 0-3 ans sont invités avec leur parent à s’installer confortablement sur les coussins de la médiathèque pour écouter nos jolies histoires et comptines.
Gratuit, sur inscription au 02 97 55 32 30 ou mediatheque@mairie-etel.fr .
