Petites mains bouquinent à la médiathèque Étel

Petites mains bouquinent à la médiathèque

Médiathèque Étel Morbihan

14 janvier 2026, 10h00

2026-01-14

La prochaine séance des petites mains bouquinent aura lieu le mercredi 14 janvier à 10h sur le thème de l'Afrique. Les 0-3 ans sont invités avec leur parent à s'installer confortablement sur les coussins de la médiathèque pour écouter nos jolies histoires et comptines.

Gratuit, sur inscription au 02 97 55 32 30 ou mediatheque@mairie-etel.fr .

Médiathèque Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

