Petites Natures / Festival Au Fil du Conte Médiathèque Colette Montmoreau

Hommage aux oiseaux dont les chants peuplent nos vies quotidiennes. De la Scandinavie jusqu’à l’Amazonie, les oiseaux nous prennent sur leurs ailes pour un beau voyage.
English : Petites Natures / Festival Au Fil du Conte
A tribute to the birds whose songs fill our daily lives. From Scandinavia to the Amazon, birds take us on a beautiful journey on their wings.
German : Petites Natures / Festival Au Fil du Conte
Eine Hommage an die Vögel, deren Gesang unser tägliches Leben bevölkert. Von Skandinavien bis zum Amazonas nehmen uns die Vögel auf ihren Flügeln mit auf eine schöne Reise.
Italiano : Petites Natures / Festival Au Fil du Conte
Un omaggio agli uccelli il cui canto riempie la nostra vita quotidiana. Dalla Scandinavia all’Amazzonia, gli uccelli ci accompagnano in un bellissimo viaggio.
Espanol : Petites Natures / Festival Au Fil du Conte
Un homenaje a los pájaros cuyos cantos llenan nuestra vida cotidiana. Desde Escandinavia hasta el Amazonas, los pájaros nos llevan en un hermoso viaje.
