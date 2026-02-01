Petites Oreilles Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon
Petites Oreilles Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon mercredi 4 février 2026.
Petites Oreilles
Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-03-04
2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03
Les bibliothécaires vous proposent des histoires, comptines, jeux de doigts…
Profitez de jolis moments de complicité avec les tout-petits.
– Pour les 0 à 3 ans
– Entrée libre .
Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
