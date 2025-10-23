PETITES PAPILLES ET GRANDS GOÛTEURS Residence Les Sableaux Saint-Brevin-les-Pins

PETITES PAPILLES ET GRANDS GOÛTEURS

Residence Les Sableaux 23 avenue des Sableaux Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Christine la cheffe des Sableaux concocte un repas surprise pour éveiller vos papilles.

Venez partager ce moment festif avec nos résidents.

Une animation musicale ponctuera cet échange.

Jeudi 23 octobre de 12h à 15h

Sur inscription 02 40 27 14 84 coordinationhotellerie.lessableaux@vyv3.fr .

Residence Les Sableaux 23 avenue des Sableaux Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 14 84

