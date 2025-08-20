Petites Pièces à Jouer : Sports et École Festival d’Aurillac Aurillac

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T14:00:00 – 2025-08-20T15:30:00

Fin : 2025-08-23T14:00:00 – 2025-08-23T15:30:00

Les Petites Pièces à Jouer (PPJ), sont des pièces de théâtre pour l’espace public et les lieux non dédiés, courtes (30 minutes en moyenne), légères dans leur mise en place, qui abordent via la fiction des questions de société, diverses, toutes importantes à nos yeux.

On y parle d’éducation, de sports, de questions liées aux genres, de questions de classe, de chansons… parfois de manière frontale, parfois de façon plus inattendue, adoptant un point de vue oblique sur le sujet.

Du théâtre forum, nous empruntons la simplicité des procédés, le contact direct avec les publics, les discussions autour de l’action spectaculaire. Chaque pièce se termine par une scène qui ouvre sur le public, et permet aux personnes présentes de prendre la parole, dans un moment entre fiction et réalité.

Il ne s’agit évidemment pas de répondre de manière définitive, de diagnostiquer et soigner la société, mais d’apporter notre pierre à la réflexion politique commune, à travers la fiction et l’irruption du théâtre dans des lieux où on l’attend moins. Ces pièces sont pensées pour provoquer non pas des débats d’idées qui s’affrontent, mais des discussions, utiliser les émotions liées au spectacle comme terreau d’échanges. Les représentations sont toujours pensées pour être suivies d’un temps de rencontre, parfois informel, et parfois plus cadré (en fonction des sujets abordés).

Nous jouerons la PPJ ÉCOLE à 14h, et SPORTS à 14h45, pastille 28 (devant le centre social Hélitas)

