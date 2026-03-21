Petites réparations solidaires

8 rue du 4 septembre La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 15:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Grenier De l’Huisne sera en compagnie de Cyclamaine, au programme petites réparations solidaires, vente de pièces d’occasion, conseils d’entretien et de réparation, échanges sur ce mode de locomotion et de loisirs.

Rdv sur le parking du Grenier de l’Huisne. .

8 rue du 4 septembre La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 58 22 57 pays-fertois@cyclamaine.fr

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English :

L’événement Petites réparations solidaires La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude