Petites Traces Place du Golhérez Auray dimanche 8 février 2026.

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Théâtre danse sans paroles

De 6 mois à 6 ans

Petites Traces est un spectacle interactif où les plus jeunes laissent libre court à leur imagination, leurs émotions pour créer une œuvre picturale collective.

Une page blanche est disposée au sol où intervient la comédienne avec différents outils bruts tels que craies, peinture, sable, terre… Elle est accompagnée d’un musicien qui met en valeur ses actions, les appuie et interagit avec elle. L’espace sonore fait un clin d’œil au dessin d’enfant avec l’ajout d’une rythmique, d’un motif mélodique ou d’une voix en contrepoint.

Un univers où les images et les sons prévalent sur la parole, où le ressenti prime sur la compréhension, où une relation de proximité, d’intimité se tisse entre l’artiste et le public.

Dans ce spectacle, les réactions des enfants sont laissées libres, et où ils peuvent être amenés à manipuler de la craie. Prévoir des habits non fragiles

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

