 Petites Traces  de la Cie NoMORPa Espace Jean Mobian Guilers

Petites Traces de la Cie NoMORPa

Espace Jean Mobian 79 Rue Charles de Gaulle Guilers Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-26

Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent deux interprètes, avec des craies, en construisant un univers sonore et visuel. Un univers où images et sons prévalent sur la parole, où les sensations servent de base à une relation intime avec le spectateur.

L’écriture naît au plateau, se déployant grâce à la correspondance des matières, des traces et des sons, réalisés en direct au cours de la représentation. Une page blanche comme une métaphore de notre rapport au monde, comme une question posée aux spectateurs, à l’aube de leurs existences.

Un spectacle où les réactions des enfants sont laissées libres, et où ils peuvent être amenés à manipuler de la couleur avec de la craie.

MISE EN SCÈNE et CONCEPTION ARTISTIQUE Sidonie Brunellière

JEU Clémentine Pasgrimaud, Eliz Barat (en alternance avec Sheila Maeda ou Falila Taïrou)

SCÉNOGRAPHIE Sidonie Brunellière

MUSIQUE Elisabeth Hérault et Maxime Arnault

COSTUMES Laure Chartier

RÉGIE PLATEAU Reyes Rasco en alternance avec Candy Lemarié

Informations pratiques

Prévoir des habits non fragiles

Pour les enfants de 6 mois à 6 ans

45 min de spectacle

PMR Pour faciliter votre venue, contactez-nous au 02 98 37 37 37 .

Espace Jean Mobian 79 Rue Charles de Gaulle Guilers 29820 Finistère Bretagne +33 2 98 07 55 35

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English : Petites Traces de la Cie NoMORPa

L’événement Petites Traces de la Cie NoMORPa Guilers a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue