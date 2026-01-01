PETITES TRACES Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun
Avenue de Bel air Issoudun Indre
Début : 2026-01-31 09:30:00
fin : 2026-01-31 10:15:00
2026-01-31
Spectacle participatif à la craie par la Compagnie Nomorpa
Dès 6 mois Durée 45 min. CCAC
Sur réservation au 02 54 21 66 13. Prévoir des habits non fragiles. .
Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13
English :
Participatory chalk show by Compagnie Nomorpa
