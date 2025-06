Petites villes de demain Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente 28 juin 2025 10:00

Charente

Petites villes de demain
Chemin de l'île Mattard
Aire de Loisirs du Bain des Dames
Châteauneuf-sur-Charente
Charente

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 13:00:00

2025-06-28

De 10h à 13h au Bain des Dames échanges, ateliers, jeux, lots à gagner et parcours patrimoniaux

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames

Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 64 30

English :

10 a.m. to 1 p.m. at Bain des Dames: discussions, workshops, games, prizes to be won and heritage trails

German :

Von 10 bis 13 Uhr im Bain des Dames: Austausch, Workshops, Spiele, Gewinnspiele und Erbgut-Rundgänge

Italiano :

Dalle 10.00 alle 13.00 al Bain des Dames: discussioni, laboratori, giochi, premi in palio e percorsi del patrimonio

Espanol :

De 10.00 a 13.00 horas, en el Bain des Dames: debates, talleres, juegos, premios y rutas por el patrimonio

L’événement Petites villes de demain Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2025-06-17 par Destination Cognac