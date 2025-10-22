Petites visites et ateliers en famille de 2 à 10 ans Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris
Petites visites et ateliers en famille de 2 à 10 ans Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris mercredi 22 octobre 2025.
Au programme
Les prochaines rencontres sont consacrées à l’exposition Les Illusions retrouvéesdans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France :
Mercredi 22 octobre à 15h30
Toute Petite Visite Némo – de 2 à 5 ans – durée : 1h
Pendant un temps privilégié, partez à la découverte de l’exposition Les Illusions retrouvées au calme et au rythme des enfants. Ce temps est suivi d’un petit atelier manuel en lien avec les œuvres.
Mercredi 29 octobre à 15h30
Toute Petite Visite Némo – de 5 à 8 ans – durée : 1h
Pendant un temps privilégié, partez à la découverte de l’exposition Les Illusions retrouvées au calme et au rythme des enfants. Ce temps est suivi d’un petit atelier manuel en lien avec les œuvres.
Dimanche 7 décembre à 11h
Rencontre avec Juliette Lefay, de Phygital Studio – de 5 à 8 ans – durée : 1h30
Avec Les Rencontres joyeuses, venez découvrir l’exposition en cours ou un univers artistique en famille ! Ce temps ludique est l’occasion de, soit faire une visite adaptée aux enfants, soit de réaliser une création en compagnie d’un ou une artiste, souvent à partir de l’une des œuvres de l’exposition.
payant
→ pour les enfants
-6 ans : gratuit
6-10 ans : 2 euros
→ pour les adultes accompagnants
De 2 à 5 euros
→ réservation uniquement
par téléphone au 01 53 35 50 00
→ rendez-vous à la billetterie
située au 104corners
Public tout-petits et enfants.
