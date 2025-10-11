Petites visites et ateliers en famille Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Les prochaines rencontres sont consacrées à l’exposition Les illusions retrouvées dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France :

Samedi 11 octobre à 15h

Le drôle d’oiseau du vernissage – atelier tout public – durée : 3h – en accès libre

Venez réaliser de drôles d’oiseaux lors de l’ouverture de l’exposition.

Mercredi 22 octobre à 15h30

Toute Petite Visite Némo – de 2 à 5 ans – durée : 1h

Pendant un temps privilégié, partez à la découverte de l’exposition Les illusions retrouvées au calme et au rythme des enfants. Ce temps est suivi d’un petit atelier manuel en lien avec les œuvres.

Mercredi 29 octobre à 15h30

Toute Petite Visite Némo – de 5 à 8 ans – durée : 1h

Pendant un temps privilégié, partez à la découverte de l’exposition Les illusions retrouvées au calme et au rythme des enfants. Ce temps est suivi d’un petit atelier manuel en lien avec les œuvres.

Avec Les Rencontres joyeuses, venez découvrir l’exposition en cours ou un univers artistique en famille ! Ce temps ludique est l’occasion de, soit faire une visite adaptée aux enfants, soit de réaliser une création en compagnie d’un ou une artiste, souvent à partir de l’une des œuvres de l’exposition.

payant

→ réservation uniquement

par téléphone au 01 53 35 50 00

→ rendez-vous à la billetterie

située au 104corners

→ pour les enfants

-6 ans : gratuit

6-10 ans : 2 €

→ pour les adultes accompagnants

tarif plein : 5 €

tarif réduit : 4 €

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

