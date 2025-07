PETITS ARRANGEMENTS SOUS L’ÉDREDON DE ET AVEC COLETTE MIGNÉ, CONTEUSE Bérat

LA MÉNARDIERE Bérat Haute-Garonne

Début : 2025-08-26 19:00:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Contes pas farouches pour de faire rosir les oreilles de plaisir et de rire.

☆ assiette gourmande à partir de 19h .

LA MÉNARDIERE Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie lamenardiere.berat@gmail.com

English :

Not shy tales to make your ears turn pink with pleasure and laughter.

German :

Nicht scheue Märchen, um die Ohren vor Vergnügen und Lachen rosig werden zu lassen.

Italiano :

Racconti che vi faranno diventare le orecchie rosa dal piacere e dalle risate.

Espanol :

Cuentos contundentes para que sus oídos se pongan rosados de placer y risa.

