Petits ateliers créatifs, Domaine Jean-Claude Brialy, Monthyon

Informations pratiques

Petits ateliers créatifs 19 et 20 septembre Domaine Jean-Claude Brialy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour mettre à l’honneur le cinéma, des petits ateliers sont proposés pour créer un souvenir de votre passage dans ce week-end dédié placé sous le signe du septième art.

Domaine Jean-Claude Brialy 1 rue Thiers 77122 Monthyon Monthyon 77122 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 33 02 26 http://www.meaux-marne-ourcq.com Étoile de la scène et du cinéma français, Jean-Claude Brialy a marqué les Français par son talent, son élégance et son intelligence.

Sa maison de campagne, qu’il a habité pendant près de 50 ans, est devenu un concentré d’histoire et de culture. Chaque objet y raconte cette vie d’artiste, ses amitiés comme ses projets professionnels. La visite de son domaine convoque à nos souvenirs ses amis parmi lesquels Cocteau, Jean Marais, Truffaut, Chabrol, Barbara, Romy Schneider ou encore Joséphine Backer…

En plus de sa demeure il a travailler son parc, influencé par les jardins à la française et les jardins romantique. Il ouvre aussi ses portes pour les tournages de films comme Eglantine ou le Cercle rouge de Melville.

Labelisé Maison des Illustres en 2024, le domaine propose des visites guidées en petits groupes, spectacles et ateliers. Parking à proximité du site

Accessible en bus depuis la gare de Meaux avec la ligne 2104

Atelier

©Domaine Jean-Claude Brialy, Ville de Meaux