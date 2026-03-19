Petits bouts d’histoires | Lecture Médiathèque de Cognac Cognac

Petits bouts d’histoires | Lecture

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21 2026-06-17 2026-06-18

À travers des histoires captivantes, Elisabeth invite les enfants à découvrir des aventures remplies de douceur et d’amitié. Ces moments partagés deviennent des instants précieux pour rêver et grandir ensemble.

.

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through captivating stories, Elisabeth invites children to discover adventures filled with sweetness and friendship. These shared moments become precious moments for dreaming and growing together.

L’événement Petits bouts d’histoires | Lecture Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac