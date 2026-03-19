Petits bouts d’histoires | Lecture Médiathèque de Cognac Cognac
Petits bouts d’histoires | Lecture Médiathèque de Cognac Cognac mercredi 20 mai 2026.
Petits bouts d’histoires | Lecture
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-21 2026-06-17 2026-06-18
À travers des histoires captivantes, Elisabeth invite les enfants à découvrir des aventures remplies de douceur et d’amitié. Ces moments partagés deviennent des instants précieux pour rêver et grandir ensemble.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Through captivating stories, Elisabeth invites children to discover adventures filled with sweetness and friendship. These shared moments become precious moments for dreaming and growing together.
L’événement Petits bouts d’histoires | Lecture Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac