Petits Champions de la Lecture Bibliothèque municipale La Teste-de-Buch

Petits Champions de la Lecture

Bibliothèque municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

2026-01-24

La Biblio organise pour la sixième année l’étape locale des Petits Champions de la Lecture, première des quatre étapes qui jalonnent ce parcours de lecture à voix haute pour les élèves de CM1 et CM2. Un jury, réunis au cours de cette séance publique de lecture par les candidats, désignera le lecteur le plus convaincant qui participera ensuite à une finale départementale.

Entrée libre. .

Bibliothèque municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22

