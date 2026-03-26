Petits chanteures des rues Théâtre le Palace Périgueux

Petits chanteures des rues 15 Rue Bodin Périgueux 2026-04-11

Petits chanteures des rues Théâtre le Palace Périgueux samedi 11 avril 2026.

Petits chanteures des rues

Théâtre le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12

Entrée Gratuite
⚠️ Uniquement sur réservation par mail
petitschanteursdesrues@gmail.com
Dans la limite des places disponibles⚠️   .

Théâtre le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   petitschanteursdesrues@gmail.com

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English : Petits chanteures des rues

L’événement Petits chanteures des rues Périgueux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Communal de Périgueux

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