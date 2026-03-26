Petits chanteures des rues Théâtre le Palace Périgueux
Petits chanteures des rues Théâtre le Palace Périgueux samedi 11 avril 2026.
Petits chanteures des rues
Théâtre le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Entrée Gratuite
⚠️ Uniquement sur réservation par mail
petitschanteursdesrues@gmail.com
Dans la limite des places disponibles⚠️ .
Théâtre le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine petitschanteursdesrues@gmail.com
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English : Petits chanteures des rues
L’événement Petits chanteures des rues Périgueux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Communal de Périgueux
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