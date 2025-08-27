PETITS CONCERTS D’ÉTÉ DUO ASTREOS Collioure

PETITS CONCERTS D’ÉTÉ DUO ASTREOS Collioure mercredi 27 août 2025.

PETITS CONCERTS D’ÉTÉ DUO ASTREOS

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 18:00:00

fin : 2025-08-27 20:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Cet été, le jardin du Musée de Collioure accueille des artistes pour des concerts gratuits et sans réservation. Ce mercredi, c’est DUO ASTREOS qui performera.

4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46

English :

This summer, the garden of the Collioure Museum welcomes artists for free concerts. This Wednesday, DUO ASTREOS will be performing.

German :

Diesen Sommer empfängt der Garten des Museums in Collioure Künstler zu kostenlosen Konzerten, für die keine Reservierung erforderlich ist. Diesen Mittwoch tritt DUO ASTREOS auf.

Italiano :

Quest’estate, il giardino del Museo di Collioure ospiterà una serie di concerti gratuiti, senza necessità di prenotazione. Questo mercoledì si esibirà il DUO ASTREOS.

Espanol :

Este verano, el jardín del Museo de Collioure acogerá una serie de conciertos gratuitos, sin necesidad de reservar. Este miércoles actuará el DUO ASTREOS.

