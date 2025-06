PETITS CONCERTS D’ÉTÉ DUO PLUME Collioure 16 juillet 2025 18:00

PETITS CONCERTS D’ÉTÉ DUO PLUME 4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Cet été, le jardin du Musée de Collioure accueille des artistes pour des concerts gratuits et sans réservation. Ce mercredi, c’est DUO PLUME qui performera un répertoire de reprises acoustiques.

Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46

English :

This summer, the garden of the Collioure Museum welcomes artists for free, no-reservation concerts. This Wednesday, DUO PLUME will perform a repertoire of acoustic covers.

German :

Diesen Sommer finden im Garten des Museums von Collioure kostenlose Konzerte statt, für die Sie keine Reservierung vornehmen müssen. Diesen Mittwoch spielt DUO PLUME ein Repertoire aus akustischen Coversongs.

Italiano :

Quest’estate, il giardino del Museo di Collioure ospita una serie di concerti gratuiti, senza obbligo di prenotazione. Questo mercoledì, il DUO PLUME proporrà un repertorio di cover acustiche.

Espanol :

Este verano, el jardín del Museo de Collioure acoge una serie de conciertos gratuitos, sin necesidad de reserva. Este miércoles, el DUO PLUME interpretará un repertorio de versiones acústicas.

