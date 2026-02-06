Petits contes à plusieurs voix Pujols

Petits contes à plusieurs voix

Maison du Jouet Rustique Pujols Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

En choisissant dans les stocks de la Maison du Jouet (merveilles de la nature soigneusement cueillies), on invente et on assemble insectes, personnages, étagères, jardinets..

5 ans et plus, durée 2h.

Maison du Jouet Rustique Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Petits contes à plusieurs voix

Choose from the Maison du Jouet’s stock of carefully-picked natural wonders, and invent and assemble insects, characters, shelves, gardens…

ages 5 and up, duration: 2 hrs.

