Petits contes à plusieurs voix La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Petits contes à plusieurs voix

Petits contes à plusieurs voix La Cabane Villeneuve-sur-Lot vendredi 13 février 2026.

Petits contes à plusieurs voix

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Venez écouter nos histoires et découvrir nos spectacles.
4 ans et plus, durée 1h.
Venez écouter nos histoires et découvrir nos spectacles.
4 ans et plus, durée 1h.   .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petits contes à plusieurs voix

Come and listen to our stories and discover our shows.
ages 4 and up, duration: 1 hour.

L’événement Petits contes à plusieurs voix Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot