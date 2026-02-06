Petits contes à plusieurs voix La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Petits contes à plusieurs voix

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez écouter nos histoires et découvrir nos spectacles.

4 ans et plus, durée 1h.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Petits contes à plusieurs voix

Come and listen to our stories and discover our shows.

ages 4 and up, duration: 1 hour.

