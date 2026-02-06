Petits contes à plusieurs voix La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Petits contes à plusieurs voix La Cabane Villeneuve-sur-Lot vendredi 13 février 2026.
Petits contes à plusieurs voix
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : 2026-02-13
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Venez écouter nos histoires et découvrir nos spectacles.
4 ans et plus, durée 1h.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
English : Petits contes à plusieurs voix
Come and listen to our stories and discover our shows.
ages 4 and up, duration: 1 hour.
