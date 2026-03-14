Petits contes cousus Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf

Petits contes cousus

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

A partir de l’album “Un abri”, Anny Hourteillan propose une installation pour créer une passerelle entre les mots et l’imaginaire s’adressant aux tout petits.

Deux séances de 20min pour les tout-petits jusqu’à 4 ans.

A 10h et 11h à la médiathèque. .

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petits contes cousus

L’événement Petits contes cousus Sallebœuf a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers