Petits contes cousus Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf
Petits contes cousus Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf samedi 28 mars 2026.
Petits contes cousus
Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
A partir de l’album “Un abri”, Anny Hourteillan propose une installation pour créer une passerelle entre les mots et l’imaginaire s’adressant aux tout petits.
Deux séances de 20min pour les tout-petits jusqu’à 4 ans.
A 10h et 11h à la médiathèque. .
Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
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English : Petits contes cousus
L’événement Petits contes cousus Sallebœuf a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers