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Petits Contes du Grand Nord Médiathèque Luce Courville Nantes

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Petits Contes du Grand Nord Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 16:00 – 17:00
Gratuit : oui  Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Avec Noémie Truffaut et la compagnie Les Corbeaux DynamitesPetits Contes du Grand Nord est un voyage au-delà du vent boréal. Dans ce monde-là, en hiver, la terre est blanche de neige et le ciel est blanc de brumes. Si l’on court droit vers l’horizon on peut passer de la terre au ciel sans même s’en rendre compte, et l’on finit par courir en haut, la tête en bas. Tour à tour espiègles, touchantes, poétiques ou oniriques, ces légendes inuites du Groenland ou de Sibérie nous racontent l’origine du jour et de la nuit, la création de toutes les espèces qui peuplent les océans, ou encore la naissance de voie lactée !À partir de 6 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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