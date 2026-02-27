Petits contes du jardin Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Petits contes du jardin

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Arrête tes salades ! Petits contes du jardin par Elyne Lavand

Dans le cadre de Plantes en fête, laissez-vous entraîner dans un moment poétique et plein d’imagination avec Arrête tes salades ! Petits contes du jardin , une animation contée par Elyne Lavand. Conçu pour les enfants et leurs familles, ce spectacle invite à découvrir le jardin autrement, à travers des histoires étonnantes où la nature prend vie et réserve bien des surprises.

Au programme

Au fil des récits, les jeunes spectateurs rencontreront des fraises capables de rendre muet, assisteront au procès inattendu de mouches turbulentes et oseront approcher la fameuse pomme interdite. Ailleurs, un vieil homme se transforme peu à peu en arbre tandis qu’un escargot rêve de grandeur… Cinq histoires pleines de fantaisie, semées comme des graines d’aventure entre les allées imaginaires du potager, pour rappeler que la nature n’est ni sage ni folle elle est simplement vivante.

Infos pratiques

Gratuit sur réservation

Public à partir de 4 ans

Duréé 45min

Un rendez-vous idéal pour éveiller l’imaginaire des enfants et célébrer la nature dans une ambiance conviviale et festive.

English :

Stop your salads! Garden tales by Elyne Lavand

