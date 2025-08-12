Petits contes orientaux – Les Amis de Fantomus Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Petits contes orientaux – Les Amis de Fantomus Cinéma Le Beaulieu Bouguenais mercredi 18 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 15:00 – 15:50

Gratuit : non 4 € 4 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Jeune Public, En famille

Ciné-concert Ce ciné-concert met en musique trois courts-métrages d’animation iraniens, sublimés par un univers sonore mêlant instruments orientaux et électroniques. Entre animaux rusés et humains contrastés, ces contes visuels et musicaux invitent à une immersion féerique, l’occasion de s’envoler sur un tapis persan et de s’ouvrir au monde. Films : »Shangoul et Mangoul » de Farkhondeh Torabi et Morteza Sarkani »Le Retour » de Vadjollah Fard Moghadam »Une Histoire Douce » de Mohammad Reza Abed Olivier Hue : luths, oud, tanbûr, clarinette, flûte japonaiseNicolas Lelièvre : zarb et daf d’Iran, percussions, harmonium indien, pad électronique Public : à partir de 3 ans, en famille Durée : 50 min. Ciné-concert programmé en partenariat avec le Cinéma Le Beaulieu dans le cadre des Rencontres Jeune Public.

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com 02 40 65 05 25 https://www.pianocktail-bouguenais.fr