Petits contes pour Noël Médiathèque Assia Djebar Blanquefort

Petits contes pour Noël Samedi 20 décembre, 10h30 Médiathèque Assia Djebar Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-20T10:30:00 – 2025-12-20T11:15:00
Fin : 2025-12-20T10:30:00 – 2025-12-20T11:15:00
Ces petits contes pour Noël, ce sont des contes de neige, d’hiver, de vent ! Des histoires qui reviennent avec le temps et des nouvelles qui arrivent à l’envie de la conteuse. C’est sûr qu’il y aura un loup et aussi peut-être une grand-mère qui se cache dans une boule de neige. Pour le reste…. Mystère !
Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05-56-57-48-40 »}]
Monia Lyorit