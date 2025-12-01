Petits contes sous la neige Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 17:00 – 17:40

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ En famille, Jeune Public

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les personnages de ces sept courts métrages transportent les plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une magie hivernale.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com