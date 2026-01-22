Petits contes sous la neige Théâtre des Forges Pesmes

Petits contes sous la neige

Théâtre des Forges 7 Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

À travers sept courts métrages d’origines française, russe, tchèque, chinoise ou indienne toute la famille partagera des sentiments universels comme l’émotion, le rire, sans oublier l’entraide.

Glissades dans la neige, sauvetage au beau milieu de l’océan ou soirée de pêche aux étoiles, chaque film amène avec lui son propre imaginaire, toujours délicat et poétique.

Pour prolonger la magie, les enfants pourront participer à un concours de dessins inspiré du film, puis partager un goûter offert. .

Théâtre des Forges 7 Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com

