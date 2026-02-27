Petits contes sous l’océan Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Petits contes sous l’océan

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Proposé par Ecrans 47.

Projection du programme de courts-métrages Petits contes sous l’océan .

Durée 40 min.

Public dès 3 ans.

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : Petits contes sous l’océan

Offered by Ecrans 47.

Screening of the short film program Petits contes sous l?océan .

Running time 40 min.

Public from 3 years.

L’événement Petits contes sous l’océan Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot