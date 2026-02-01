Petits crimes conjugaux Théâtre La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Petits crimes conjugaux Théâtre La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 27 février 2026.
Petits crimes conjugaux Théâtre
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
Date(s) :
2026-02-27
Lorsque, à la suite d’un accident, Gilles perd la mémoire, il revient chez lui auprès de Lisa sa femme depuis quinze ans. Il lui faut tout réapprendre, redécouvrir sa vie.
.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When, following an accident, Gilles loses his memory, he returns home to Lisa, his wife of fifteen years. He has to relearn everything, rediscover his life.
L’événement Petits crimes conjugaux Théâtre Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-13 par Valence Romans Tourisme