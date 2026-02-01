Petits crimes conjugaux Théâtre La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Petits crimes conjugaux Théâtre

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 21:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Lorsque, à la suite d’un accident, Gilles perd la mémoire, il revient chez lui auprès de Lisa sa femme depuis quinze ans. Il lui faut tout réapprendre, redécouvrir sa vie.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

When, following an accident, Gilles loses his memory, he returns home to Lisa, his wife of fifteen years. He has to relearn everything, rediscover his life.

