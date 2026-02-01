Petits-Dejs des entrepreneurs Feuille blanche café noir Paris
Petits-Dejs des entrepreneurs Feuille blanche café noir Paris jeudi 19 février 2026.
Bonjour à toutes et à tous, je m’appelle Bénédicte, fondatrice de Feuille Blanche, Café Noir, un lieu culturel et créatif où je collabore déjà avec de nombreux artistes. Grâce à mon parcours d’entrepreneure, enrichi par des formations et de belles rencontres, j’ai découvert à quel point l’échange et le partage d’expérience sont essentiels pour avancer.
C’est pourquoi j’ai envie d’ouvrir aussi mon espace aux entrepreneurs, avec un rendez-vous régulier et convivial :
Petit-Déj : un jeudi sur deux
De 9h30 à 12h
En petit comité (4 à 8 personnes)
Une séance de co-développement ou d’échange autour de sujets concrets (prospection, communication, financements, équilibre vie pro/perso…)
1 Café inclus
Un chat permettra de proposer des thèmes à l’avance et de choisir les sessions qui vous intéressent.J’animerai les rencontres, mais l’esprit reste collaboratif : chacun apporte sa graine.
Le jeudi 19 février 2026
de 09h30 à 12h00
payant
Tarif normal 10€
Soutiens 15€
Solidaire 7€
Public adultes.
Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
