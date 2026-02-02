Petits explorateurs et grands créateurs Saint-Ouen-Marchefroy

Petits explorateurs et grands créateurs

16 Rue du Mesnil Simon Saint-Ouen-Marchefroy Eure-et-Loir

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14

Après une balade dans la nature afin d’y récolter ses trésors d’automne cap sur les potagers de l’Ascanne pour un moment de créativité. À l’aide de tes trouvailles tu pourras créer ton tableau végétal et repartir avec un souvenir unique de ton aventure.

Profites-en pour découvrir le superbe cadre des potagers et ses récoltes fructueuses !

Intervenants Bettina Louis et Ali Kabbour

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 aux potagers de l’Ascanne, 16 Rue du Mesnil-Simon, 28260 Saint-Ouen-Marchefroy

ANIMATION FAMILLE Un goûter local est proposé à l’issue de l’animation 5 .

16 Rue du Mesnil Simon Saint-Ouen-Marchefroy 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

After a stroll through nature to gather its autumn treasures, head for the Ascanne vegetable gardens for a moment of creativity. Using your finds, you can create your own plant painting and leave with a unique souvenir of your adventure.

