Petits fantômes Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

1h Enfants dès 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 11:15:00

fin : 2025-10-31 12:15:00

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-29 2025-10-31

Après la réalisation du patron, coupe, assemble et fais la couture de tes personnages fantômes. Avec l’aide de Adeline, couturière de l’Atelier d’Adeline.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

After making the pattern, cut, assemble and sew your ghost characters. With the help of Adeline, seamstress at l’Atelier d’Adeline.

German :

Nach der Erstellung des Schnittmusters schneidest, nähst und nähst du deine Gespensterfiguren. Mit der Hilfe von Adeline, Schneiderin im Atelier d’Adeline.

Italiano :

Dopo aver realizzato il modello, tagliate, assemblate e cucite i vostri personaggi fantasma. Con l’aiuto di Adeline, sarta dell’Atelier d’Adeline.

Espanol :

Después de hacer el patrón, corta, monta y cose tus personajes fantasma. Con la ayuda de Adeline, costurera de l’Atelier d’Adeline.

L’événement Petits fantômes Atelier Enfants dès 6 ans Vichy a été mis à jour le 2025-09-16 par Vichy Destinations