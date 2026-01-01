Petits fermiers

Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 11:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Nous proposons des ateliers largement inspirés des études de Maria Montessori, à savoir développer son autonomie, apprendre en observant et en faisant ses propres expériences. Les activités qui sont proposées aux enfants sont toujours dans une liberté encadrée , afin qu’ils puissent se sentir libres d’imaginer, créer, communiquer et s’émerveiller de la nature et des animaux.

Nous visons à responsabiliser les enfants afin qu’ils se sentent importants, fiers de leur travail, qu’ils prennent davantage confiance en eux. Nous invitons chaque enfant à l’initiative.

Au cours de ces activités auprès des animaux, ils développent langage, écoute, empathie, entraide, concentration, goût de l’effort, et habiletés sociales.

A partir de 5 ans .

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 99 64 26 dessinemoiunmouton76@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petits fermiers

L’événement Petits fermiers Buchy a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin