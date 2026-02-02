Petits films en famille Place Yann du Gouf Capbreton

Petits films en famille

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Nouvelle animation à partager en famille ! La Médiathèque vous propose un moment de découverte autour de courts métrages, petits films d’animation ou documentaires. Dès 4 ans

Gratuit

Réservations 05 58 72 21 61

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Petits films en famille

New animation to share with the whole family! The Médiathèque invites you to discover short films, animated features and documentaries. Ages 4 and up

Free

Reservations: 05 58 72 21 61

L’événement Petits films en famille Capbreton a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI LAS