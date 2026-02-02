Petits films en famille Place Yann du Gouf Capbreton
Petits films en famille Place Yann du Gouf Capbreton jeudi 19 février 2026.
Petits films en famille
Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Début : 2026-02-19
2026-02-19
Nouvelle animation à partager en famille ! La Médiathèque vous propose un moment de découverte autour de courts métrages, petits films d’animation ou documentaires. Dès 4 ans
Gratuit
Réservations 05 58 72 21 61
Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Petits films en famille
New animation to share with the whole family! The Médiathèque invites you to discover short films, animated features and documentaries. Ages 4 and up
Free
Reservations: 05 58 72 21 61
