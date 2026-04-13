Petits fouilleurs en herbe, Mosaïque de Grand, Grand

Petits fouilleurs en herbe 20 avril – 26 août Mosaïque de Grand Vosges

3,50€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:15:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:15:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

Les enfants seront initiés aux techniques de fouille, au nettoyage et à l’étude du mobilier antique, pour une immersion dans le travail des archéologues.

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L’archéologie à l’honneur pour les plus jeunes ! archéologie fouilles

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