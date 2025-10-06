Petits fours et revolvers Le StanG Pluvigner

Petits fours et revolvers

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Théâtre

Une comédie policière de Nicolas Brandicourt

Par les Baladins de la Ria

L’occasion est arrivée d’assassiner Carlo. Ainsi, sa femme Camille touchera l’héritage, la productrice Irma empochera la prime d’assurance et le photographe Patrick obtiendra son scoop. Mais L’inspecteur Blanloeil et son fidèle acolyte Laloupe sauront certainement déjouer leurs plans. Quant à Eva et Suzanne, elles sont peut-être moins naïves qu’il n’y parait… sans oublier l’intrigant Marcel, qui réserve bien des surprises. Une enquête délirante dans le salon mondain d’une productrice de films ou les personnages sont plus extravagants les uns que les autres. .

