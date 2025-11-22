Petits Gâteaux de Noël Altenach

Petits gâteaux de Noël

Atelier spécial Noël au club DIY santé-environnement ! Inscriptions ouvertes aux membres du club. Ouverture des inscriptions au grand public du 03 au 21/11/2025.

Atelier spécial Noël au club DIY santé-environnement ! Martine, membre du club, passionnée de pâtisserie, vous partage ses recettes simples et rapides de petits gâteaux. Confection et dégustation dans une ambiance chaleureuse et gourmande.

Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter (tablier, rouleau…). .

Special Christmas workshop at the DIY health-environment club! Registration open to club members. Registration open to the general public from 03 to 21/11/2025.

Spezieller Weihnachtsworkshop im DIY-Club Gesundheit-Umwelt! Anmeldungen sind für Clubmitglieder möglich. Öffnungszeiten für die allgemeine Öffentlichkeit vom 03. bis 21.11.2025.

Laboratorio speciale di Natale presso il Club salute e ambiente fai da te! Iscrizione aperta ai soci del club. Iscrizioni aperte al pubblico dal 03 al 21/11/2025.

¡Taller especial de Navidad en el club de bricolaje salud y medio ambiente! Inscripción abierta a los socios del club. Inscripción abierta al público en general del 03 al 21/11/2025.

