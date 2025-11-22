Petits Gâteaux de Noël Altenach
Petits gâteaux de Noël
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-22 08:30:00
fin : 2025-11-22 11:30:00
2025-11-22
Atelier spécial Noël au club DIY santé-environnement ! Inscriptions ouvertes aux membres du club. Ouverture des inscriptions au grand public du 03 au 21/11/2025.
Atelier spécial Noël au club DIY santé-environnement ! Martine, membre du club, passionnée de pâtisserie, vous partage ses recettes simples et rapides de petits gâteaux. Confection et dégustation dans une ambiance chaleureuse et gourmande.
Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter (tablier, rouleau…). .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
English :
Special Christmas workshop at the DIY health-environment club! Registration open to club members. Registration open to the general public from 03 to 21/11/2025.
German :
Spezieller Weihnachtsworkshop im DIY-Club Gesundheit-Umwelt! Anmeldungen sind für Clubmitglieder möglich. Öffnungszeiten für die allgemeine Öffentlichkeit vom 03. bis 21.11.2025.
Italiano :
Laboratorio speciale di Natale presso il Club salute e ambiente fai da te! Iscrizione aperta ai soci del club. Iscrizioni aperte al pubblico dal 03 al 21/11/2025.
Espanol :
¡Taller especial de Navidad en el club de bricolaje salud y medio ambiente! Inscripción abierta a los socios del club. Inscripción abierta al público en general del 03 al 21/11/2025.
