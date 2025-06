Petits gloutons, allons sauver les bonbons bretons ! Ploufragan 9 juillet 2025 14:00

Plongez dans un conte merveilleux le livre pop-up avec Marie.

Vous partirez pour une incroyable aventure, sauver les sucreries bretonnes. Vous rencontrerez des compagnons fantastiques qui accompagneront votre route de récits et de musiques en français et en breton. Ils vous proposeront de jouer avec des instruments, de chanter et de danser avec eux !

De 0 à 5 ans.

Une animation de la médiathèque de Ploufragan dans le cadre de Partir en Livre , un événement national de promotion de la lecture hors les murs . .

Rue Marcel Cosson

Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

