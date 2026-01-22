Petits jeux buissonniers Ménestreau-en-Villette

Petits jeux buissonniers

Début : Jeudi 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

2026-02-16

Pendant les vacances d’hiver, les enfants deviennent de vrais petits jeux buissonniers.

Du 16 au 27 février 2026, nous proposons un atelier ludique et créatif pour les enfants de 4 à 12 ans.

Au programme

Découverte de petits jeux traditionnels venus d’ailleurs

Fabrication d’un jeu nature

Chaque enfant repart avec son sachet de pions et les règles du jeu

Ateliers à 14h15 ou 15h15 (du lundi au vendredi)

Atelier supplémentaire le mercredi 4 mars à 15h15 (zone C)

Sur réservation places limitées

‍ ‍ Enfants accompagnés d’un adulte

✨ Et profitez-en pour découvrir notre nouveau jeu de piste en accès libre

Le petit peuple de la forêt

Atelier 4 €

️ Droits d’entrée Adultes 6 € Enfants (3–12 ans) 4,20 €

Infos & réservations 02 38 76 90 4.2 .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

English :

During the winter vacations, children become real little playmates.

From February 16 to 27, 2026, we offer a fun and creative workshop for children aged 4 to 12.

