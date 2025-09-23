Petits jeux entre amis Sélestat

Petits jeux entre amis

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-09-23 19:00:00

fin : 2025-09-23 21:00:00

2025-09-23

Soirée pour découvrir de nouveaux jeux de société ou se replonger dans les grands classiques

Profitez d’une soirée pour découvrir de nouveaux jeux de société ou vous replonger avec plaisir dans les grands classiques. Pour tout public. 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

An evening to discover new board games or to go back to the great classics

German :

Abend, um neue Gesellschaftsspiele zu entdecken oder sich in Klassiker zu vertiefen

Italiano :

Una serata per scoprire nuovi giochi da tavolo o per ritornare ai grandi classici

Espanol :

Una velada para descubrir nuevos juegos de mesa o volver a los grandes clásicos

