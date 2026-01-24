Petits lecteurs 0-6 ans Biblioposte d’Ajain Ajain

Petits lecteurs 0-6 ans

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Lectures pour les petits, en partenariat avec l’association Lire et faire Lire. .

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

