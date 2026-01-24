Petits lecteurs 0-6 ans Biblioposte d’Ajain Ajain
Petits lecteurs 0-6 ans Biblioposte d’Ajain Ajain mercredi 18 février 2026.
Petits lecteurs 0-6 ans
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Lectures pour les petits, en partenariat avec l’association Lire et faire Lire. .
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Petits lecteurs 0-6 ans
L’événement Petits lecteurs 0-6 ans Ajain a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Grand Guéret